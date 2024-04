Isola dei Famosi 2024 nella bufera: scoppia il caos dopo l’incidente di Marina Suma

Bufera sull’Isola dei famosi 2024 dopo l’ultima diretta andata in onda ieri 15 aprile sui teleschermi di Canale 5. Tanti telespettatori hanno accusato la produzione per l’incidente grave accorso a Marina Suna. L’attrice ha subito un colpo violento alla schiena durante la prova d’immunità con Pietro Fanelli. Nuovo problema, quindi, per Vladimir Luxuria dopo il ritiro di Francesca Bergesio costretta ad abbandonare il reality show per un problema al ginocchio. Inoltre, l’epidemia di Covid ha messo in isolamento tre concorrenti dell’Isola dei famosi 2024 ovvero Aras Senol, Edoardo Franco e Greta Zuccarello che è tornata in gioco dopo essersi negativizzata. Ma i problemi per Vladimir non sono finiti qui dopo che l’attrice Marina Suma è stata vittima di un brutto incidente.

Telespettatori e Pietro Fanelli infuriati per l’incidente accorso a Marina Suna all’Isola dei famosi 2024

Marina Suma è stata vittima di un incidente nel corso della diretta di ieri 15 aprile dell’Isola dei famosi 2024. La donna stava tirando una corda elastica dov’era appeso anche Pietro Fanelli, il quale inizialmente ha confuso le regole del gioco. Vladimir Luxuria a questo punto ha chiesto ai due naufraghi di rifare la prova. Proprio durante la seconda prova, Marina Suma è rimasta vittima di un incidente. Pietro ha strattonato violentemente l’attrice correndo nella direzione corretta. Una sorta di colpo della strega, tanto da gettare l’attrice in terra in modo violento. Di qui, l’intervento dei medici per capire la gravità del problema della donna. Nel frattempo, in rete è scoppiata una vera e propria polemica. Alcuni utenti sono apparsi indignati nei confronti del programma, reo di aver fatto una prova non equa a causa della differenza d’età tra i due naufraghi. Anche Pietro Fanelli in diretta si è scagliato contro la produzione sottolineando che sono trattati come carne da macello.