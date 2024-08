Iscrizioni aperte per il Rally Porta del Gargano

Iscrizioni aperte dal 28 agosto al 18 settembre al 14. Rally Porta del Gargano, che chiude le sfide 2024.

Vieste, 26 agosto 2024

Estate di lavoro per la ASD Piloti Sipontini, impegnata a mettere a punto la 14. edizione del Rally Porta del Gargano – 4. Trofeo Città di Vieste, tappa conclusiva della Coppa Aci Rally Zona 8. Primo momento di ufficialità della manifestazione è la data del 28 agosto, giorno di apertura delle iscrizioni alla gara. Nel consueto slogan “cordialità, accoglienza e ospitalità”, abituale in Puglia e sul promontorio del Gargano, le sfide decisive nell’area del Centrosud avranno a Vieste la loro cornice migliore, partendo dalla spettacolare ambientazione di Marina Piccola a Vieste (nella foto sopra, la partenza dell’edizione 2023). Non poteva perciò mancare il patrocinio della Provincia di Foggia, oltre che la preziosa collaborazione dei Comuni di Vieste, Mattinata, Peschici e Vico del Gargano, le cui strade saranno attraversate dal percorso del rally.

Il 14. Rally Porta del Gargano è valido come 7. e ultima prova della Coppa Aci Rally Zona 8, costituita dalle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Perciò a Vieste si dirà l’ultima parola sulle classifiche, nelle quali nulla è ancora deciso, sia per la vittoria assoluta che per i risultati di categoria. La ASD Piloti Sipontini ha da poco svelato il percorso dell’edizione 2024, che presenta pochi aggiustamenti rispetto al passato. Non cambiano le Prove Speciali, studiate su tre diversi percorsi dell’entroterra garganico, a loro volta suddivisi in 10 tratti cronometrati, per una lunghezza complessiva di 74 Km. La distanza totale del percorso, comprensivo anche delle marce di trasferimento, è di 327 Km, con partenza e arrivo a Marina Piccola di Vieste (sopra, una panoramica del parco partenza 2023). La città garganica sarà sede anche del parco assistenza, in un’ampia area ubicata al Lungomare Europa, mentre a Vico del Gargano il sabato e a Marina Piccola la domenica sono ubicati i riordini intermedi. Tutto collegato, ancora una volta, con l’obiettivo di razionalizzare gli spostamenti, contenendo la percorrenza totale di gara.

La ASD Piloti Sipontini, guidata dal pilota e organizzatore Bartolomeo Solitro, ha nuovamente studiato con il direttore tecnico Antonio Martinez il percorso più adatto, per ottenere la minima percorrenza in trasferimento tra le 10 Prove Speciali in programma. Sabato 28 settembre, aperitivo iniziale alle ore 10:00 lungo la SS89, nei pressi di Peschici, per i 2,86 Km di prova dello shakedown. In serata, dopo il via a Vieste, a Marina Piccola alle ore 17:30, saranno disputate 4 prove, per circa 27 Km, tra Peschici e Vico del Gargano, con 60 Km di trasferimenti. Domenica 29, le restanti 6 prove avranno lunghezza di circa 47 Km, mentre il percorso in trasferimento si allargherà al versante di Mattinata, coprendo 193 Km prima di rientrare a Vieste alle 17:30 (sopra, i vincitori dell’edizione 2023, Bergantino – Di Vincenzo). I risultati finali avranno validità anche per l’interregionale 35. Campionato Rally & Velocità di Abruzzo, Basilicata, Molise e Puglia.