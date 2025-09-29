[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Irruzione fredda tra il 2 ed il 3 ottobre: tra le regioni colpite anche la Puglia

Un’irruzione fredda di matrice balcanica si prepara a investire l’Italia tra giovedì 2 e venerdì 3 ottobre, portando un deciso calo termico e condizioni meteo instabili su gran parte del Paese.

Lo scrive MeteoLive.

e regioni più colpite dal raffreddamento saranno:

Nordest e Centro Adriatico: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche

Sud e Appennino meridionale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria

In queste aree, le temperature scenderanno tra i 4 e gli 8°C al di sotto delle medie stagionali, con sensazione di freddo accentuata dai venti tesi di Grecale e Tramontana.