“Irpef Puglia, è in arrivo la stangata”, ma a Manfredonia il servizio sanitario non risponde alla necessità
“Irpef Puglia, è in arrivo la stangata”, ma a Manfredonia il servizio sanitario non risponde alla necessità
Per coprire il disavanzo regionale sanitario, pari a circa trecentocinquanta milioni di euro, generato negli ultimi anni da amministratori dello stesso colore politico, il governatore di sinistra sta per presentare il conto a tutti i cittadini pugliesi.
Sono, infatti, in procinto di procedere ad un consistente aumento generalizzato della tassazione, a carico di ciascuno di noi.
A Manfredonia, poi, ciò avverrà, a fronte di un servizio sanitario pubblico, certamente non rispondente alle necessità della comunità, con cittadini costretti a recarsi, nella migliore delle ipotesi, a Foggia o San Giovanni Rotondo e una crescente mobilità passiva, verso altri ospedali lontani.
Abbiamo, pertanto, chiesto di discuterne in consiglio comunale, per trasferire le esigenze della Città, in quel di Bari, dove si decide, a scapito dei sipontini.
I consiglieri comunali
Fabio Di Bari
Vincenzo Di Staso
Ugo Galli
Liliana Rinaldi