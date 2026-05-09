Politica Manfredonia

“Irpef Puglia, è in arrivo la stangata”, ma a Manfredonia il servizio sanitario non risponde alla necessità

Comunicato Stampa9 Maggio 2026
minoranza opposizione manfredonia consiglieri
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“Irpef Puglia, è in arrivo la stangata”, ma a Manfredonia il servizio sanitario non risponde alla necessità

Per coprire il disavanzo regionale sanitario, pari a circa trecentocinquanta milioni di euro, generato negli ultimi anni da amministratori dello stesso colore politico, il governatore di sinistra sta per presentare il conto a tutti i cittadini pugliesi.

Sono, infatti, in procinto di procedere ad un consistente aumento generalizzato della tassazione, a carico di ciascuno di noi.

A Manfredonia, poi, ciò avverrà, a fronte di un servizio sanitario pubblico, certamente non rispondente alle necessità della comunità, con cittadini costretti a recarsi, nella migliore delle ipotesi, a Foggia o San Giovanni Rotondo e una crescente mobilità passiva, verso altri ospedali lontani.

Abbiamo, pertanto, chiesto di discuterne in consiglio comunale, per trasferire le esigenze della Città, in quel di Bari, dove si decide, a scapito dei sipontini.

I consiglieri comunali

Fabio Di Bari

Vincenzo Di Staso

Ugo Galli

Liliana Rinaldi

Comunicato Stampa9 Maggio 2026