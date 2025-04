Irma Testa: la sorella Lucia ed il loro coming out a The Couple

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La campionessa olimpica Irma Testa ha fatto notizia durante la sua partecipazione al reality “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, rivelando di essere lesbica e che anche sua sorella Lucia condivide la stessa identità. Irma, 27 anni, pugile di successo e medaglia di bronzo ai Giochi di Tokyo 2020, ha raccontato le sue esperienze personali, affermando: “Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!”.



Fidanzata di Irma Testa e la sorella Lucia

La sportiva vive ad Assisi con la sua fidanzata Alessandra, una fotografa originaria del Cilento, in una casa immersa nella campagna. Lucia, 29 anni, è meno presente nel mondo mediatico, ma si sa che convive con Roberta da quattro anni e ha trasmesso la passione per la boxe alla sorella minore. Oltre ad allenarsi, Lucia lavora come cameriera e studia Scienze Infermieristiche, dimostrando un forte impegno sia nel lavoro che negli studi.

Il coming out di Irma e Lucia rappresenta un passo importante per la visibilità della comunità LGBT+, portando un messaggio di accettazione e amore in un contesto spesso difficile come quello dello sport.