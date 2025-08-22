Io sono Farah non torna per l’estate su Canale 5: svelata l’ipotetica data del ritorno

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Io sono Farah ha registrato un grandissimo successo in queste ultime settimane sui teleschermi di Canale 5. La serie tv con protagonista l’attrice Demet Ozdemir ha registrato ascolti incredibili in Italia con punte superiori al 23% di share. Nonostante il grande successo, Mediaset ha deciso di sospendere la dizi turca dai primi giorni di agosto per permettere la messa in onda di If you love. Se inizialmente il ritorno di Io sono Farah era previsto per lunedì 25 agosto, ecco che i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di stravolgere nuovamente la programmazione. Secondo quanto trapelato da Fanpage, la dizi turca non tornerà per questa estate ma bensì nel mese di ottobre. Un duro colpo per i fan delle vicende della dottoressa e di suo figlio Kerim.

Io sono Farah potrebbe tornare ad ottobre su Canale 5

Le nuove puntate di Io sono Farah potrebbero tornare in onda a partire dal mese di ottobre sui teleschermi di Canale 5. La serie tv vede come protagonista Demet Ozdemir. E’ una delle attrici più famose in Turchia ed a livello internazionale grazie al successo delle soap in cui è stata protagonista. L’ultima in ordine di tempo è Io sono Farah dove interpreta una madre coraggio alle prese con la grave malattia di suo figlio. Scappata dall’Iran giunge ad Instabul dove il caso vuole che assista ad un omicidio di un poliziotto. La mafia vuole sbarazzarsene affidandola a Tahir ma tra i due scatta la scintilla.