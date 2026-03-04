SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 4 marzo 2026: Akbar discute con Rahsan, Orhan si riavvicina a Gonul

Akbar non vuole più saperne di Rahsan perché mon gli ha detto... Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte4 Marzo 2026
Anticipazioni Io sono Farah 4 marzo 2026
Orhan di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 4 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che ripensando ad un discorso del padre Mehmet ha il sospetto che sia stato lui ad uccidere Ali Galip e ne ha parlato con Tahir e Bade e Farah.

Anticipazioni Io sono Farah 4 marzo 2026: Akbar non vuole più saperne di Rahsan

La protagonista, Tahir e Bade hanno deciso di non rivelare la verità al commissario. Farah però teme che possa scoprire come siano andate davvero le cose. Intanto Akbar avrà una discussione con Rahsan nella villa di Behnam.

L’uomo le dirà che non vuole più saperne nulla di lei dal momento che non gli ha mai rivelato che Farah è la figlia di Gulsima. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Orhan si riavvicinerà a Gonul e proverà a metterla contro Mehmet.

Tags
Sara Fonte4 Marzo 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©