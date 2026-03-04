Io sono Farah anticipazioni 4 marzo 2026: Akbar discute con Rahsan, Orhan si riavvicina a Gonul

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 4 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che ripensando ad un discorso del padre Mehmet ha il sospetto che sia stato lui ad uccidere Ali Galip e ne ha parlato con Tahir e Bade e Farah.

Anticipazioni Io sono Farah 4 marzo 2026: Akbar non vuole più saperne di Rahsan

La protagonista, Tahir e Bade hanno deciso di non rivelare la verità al commissario. Farah però teme che possa scoprire come siano andate davvero le cose. Intanto Akbar avrà una discussione con Rahsan nella villa di Behnam.

L’uomo le dirà che non vuole più saperne nulla di lei dal momento che non gli ha mai rivelato che Farah è la figlia di Gulsima. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Orhan si riavvicinerà a Gonul e proverà a metterla contro Mehmet.