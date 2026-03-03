SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 3 marzo 2026: Mehmet ha dei sospetti sulla morte di Ali Galip, Farah teme che…

Mehmet inzia a pensare che ad uccidere Ali Galip sia stato... Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

3 Marzo 2026
Anticipazioni Io sono Farah 3 marzo 2026
Farah di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 3 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir, la sua amata e Kerim sono tornati a casa, intanto Orhan ha chiesto a Mehmet di indagare per scoprire chi è stato ad uccidere Ali Galip.

Anticipazioni Io sono Farah 3 marzo 2026: Mehmet pensa che ad uccidere Ali Galip sia stato…

Dopo aver accettato l’incarico il commissario ripenserà ad un discorso che gli aveva fatto il padre adottivo. Mehmet inizierà a pensare che sia stato proprio lui ad uccidere Ali Galip.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Mehmet parlerà dei suoi sospetti con Farah, Tahir e Bade. Tutti e tre appariranno sollevati dal momento che hanno deciso di non rivelargli cosa si nasconde dietro la sua morte. La protagonista, però, continuerà a temere che la verità possa venire a galla.

3 Marzo 2026
