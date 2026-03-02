Io sono Farah anticipazioni 2 marzo 2026: Orhan affida un incarico a Mehmet, deve trovare…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 2 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che saranno tanti i colpi di scena nella nuova settimana della dizi turca. Prima della pausa Mehmet e Tahir erano riusciti a fermare Ilyas ma il secondo era finito di nuovo in carcere. Fortunatamente le cose hanno poi preso una piega diversa.

Anticipazioni Io sono Farah 2 marzo 2026: Kerim, Tahir e Farah tornano insieme a casa

Insieme alla sua amata e al piccolo Kerim Tahir tornerà a casa, lì verranno accolti da Bade e Gulsima con grande entusiasmo e affetto. Questa volta riusciranno a vivere insieme serenamente o faranno i conti con altre drammatiche vicende?

Nel frattempo Orhan farà degli accordi con Behnam. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno sapere che dopo aver trovato il cadavere di Ali Galip chiederà a Mehmet di cercare l’assassino.