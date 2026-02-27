SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 27 febbraio 2026: Mehmet e suo fratello fermano Ilyas, Tahir finisce in carcere

Mehmet torna in Polizia, Kerim riconosce la nonna in ospedale. Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte27 Febbraio 2026
Anticipazioni Io sono Farah 27 febbraio 2026
Tahir di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 27 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che dopo essere finito in manette cadendo nella trappola di Tahir e Mehmet Ilyas è riuscito a scappare ma la sua fuga non durerà a lungo.

Anticipazioni Io sono Farah 27 febbraio 2026: Mehmet torna in Polizia, Kerim riconosce la nonna

Tahir e suo fratello sulle tracce di Ilyas riusciranno presto a rintracciarlo e a fermarlo. L’operazione consentirà a Mehmet di riprendersi il suo distintivo e di tornare a lavorare in Polizia dopo che era stato sospeso.

La felicità per la vittoria finirà in fretta, su ordine di Behnam infatti Akbar denuncerà Tahir e l’uomo finirà di nuovo in carcere. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Gulsima si recherà in ospedale e riuscirà a vedere il nipote attraverso un vetro. Il piccolo Kerim riuscirà a riconoscere la nonna grazia alla voglia che la donna ha sul palmo della mano.

