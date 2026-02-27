Io sono Farah anticipazioni 27 febbraio 2026: Mehmet e suo fratello fermano Ilyas, Tahir finisce in carcere

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 27 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che dopo essere finito in manette cadendo nella trappola di Tahir e Mehmet Ilyas è riuscito a scappare ma la sua fuga non durerà a lungo.

Anticipazioni Io sono Farah 27 febbraio 2026: Mehmet torna in Polizia, Kerim riconosce la nonna

Tahir e suo fratello sulle tracce di Ilyas riusciranno presto a rintracciarlo e a fermarlo. L’operazione consentirà a Mehmet di riprendersi il suo distintivo e di tornare a lavorare in Polizia dopo che era stato sospeso.

La felicità per la vittoria finirà in fretta, su ordine di Behnam infatti Akbar denuncerà Tahir e l’uomo finirà di nuovo in carcere. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Gulsima si recherà in ospedale e riuscirà a vedere il nipote attraverso un vetro. Il piccolo Kerim riuscirà a riconoscere la nonna grazia alla voglia che la donna ha sul palmo della mano.