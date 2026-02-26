Io sono Farah anticipazioni 26 febbraio 2026: Ilyas finisce in manette ma riesce a fuggire

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 26 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che la protagonista è stata costretta a rivelare la verità sul trapianto al figlio perché dopo aver visto il padre piangere si era arrabbiato molto con lei.

Anticipazioni Io sono Farah 26 febbraio 2026: Ilyas in trappola, un agente lo aiuta a scappare

Tahir e Mehmet si prepareranno a far cadere Ilyas nella loro trappola, l’uomo non è a conoscenza del fatto che loro sanno di essere fratelli e si ritroverà in manette. Le cose però si riveleranno più complicate del previsto, i colpi di scena infatti saranno dietro l’angolo.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Ilyas finito in manette non si arrenderà. Il ragazzo, grazie all’aiuto di un altro agente coinvolto anche lui nei suoi loschi affari, riuscirà a darsi alla fuga.