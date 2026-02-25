Io sono Farah anticipazioni 25 febbraio 2026: Kerim furioso con Farah, lei gli racconta la verità

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Farah è riuscita a far cadere Behnam nella sua trappola filmandolo mentre tentava di uccidere suo zio. La Polizia farà fallire il piano dell’uomo e Mahmoud potrà tornare sano e salvo a casa.

Anticipazioni Io sono Farah 25 febbraio 2026: Farah rivela al figlio la verità sul trapianto

Behnam capirà subito di essere stato ingannato e che Farah non ha mai preso le distanze da Tahir, il suo obiettivo infatti sarà quello di vendicarsi. La protagonista però lo minaccerà con il video che lo ritrae mentre sta per uccidere suo zio, intanto Kerim verrà portato in ospedale e fingeranno che stia di nuovo male.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno sapere che il bambino vedendo il padre piangere sarà molto turbato perché è consapevole di avergli detto una bugia. Kerim si arrabbierà molto con la madre e lei non potrà fare a meno di rivelargli la verità. Quale? Che non è stato il padre a donargli il midollo ma sua nonna.