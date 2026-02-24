Io sono Farah anticipazioni 24 febbraio 2026: Tahir porta Mahmud al sicuro, Benham furioso accusa Farah

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 24 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Benham è intenzionato ad uccidere lo zio Mahmud con l’obiettivo di avere lui il totale controllo degli affari di famiglia. Quando Tahir lo scoprirà si precipiterà in ospedale per cercare di impedire l’omicidio.

Anticipazioni Io sono Farah 24 febbraio 2026: Benham lancia gravi accuse contro Farah

Aiutato da Bekir e dalla sua amata Tahir riuscirà a portare Mahmud in un luogo sicuro con la speranza che possa riprendersi al più presto e far cadere tutte le accuse contro Farah. Intanto Vera, dopo aver incassato l’assegno di Benham, deciderà di andare via dalla Turchia per raggiungere in America il figlio.

Nel frattempo Tahir e Mehmet dopo aver scoperto di essere fratelli si scambieranno delle confidenze e ricorderanno la loro madre. Dopo aver appreso della scomparsa dello zio Benham andrà su tutte le furie e parlerà con la stampa. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che l’uomo rivolgerà accuse gravissime a Farah, dirà anche di essere in possesso di schiaccianti prove contro di lei.