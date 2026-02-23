Io sono Farah anticipazioni 23 febbraio 2026: Vera confessa la verità, Tahir sotto choc

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che pur di salvare il fratello Mehmet è disposto a tutto, il pericolo però verrà scampato grazie all’arrivo di Vera. Quest’ultima rivelerà la verità, cioè che Tahir e Mehmet sono fratelli e che è stato Ali Galip ad uccidere i loro genitori per scovare lei e Orhan che si nascondevano a casa loro.

Anticipazioni Io sono Farah 23 febbraio 2026: Mehmet finge con Behnam, Tahir incredulo

A causa del trauma Mehmet non ha più avuto ricordi della sua famiglia e Orhan ha deciso di adottarlo, Tahir invece era convinto di vivere con suo zio ma in realtà era un uomo pagato da Ali Galip. Quest’ultimo, convinto da Vera, lo ha preso con sé dopo essere uscito dal carcere.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Mehmet sarà davvero felice di aver ritrovato il fratello, per Tahir però non sarà facile crederci ma dopo lo choc si abbracceranno. Il primo continuerà a fingere con Behnam di non ricordare nulla sul fratello, nel frattempo Vera incasserà l’assegno di Behnam.