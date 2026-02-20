SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 20 febbraio 2026: Tahir scappa, Farah minaccia Rahsan poi sventa la trappola

Mehmet cerca Orhan, Farah non prende il video quando capisce che... Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte20 Febbraio 2026
Anticipazioni Io sono Farah 20 febbraio 2026
Tahir di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 20 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir riuscirà a scappare e libererà anche il bambino che gli iraniani tenevano in ostaggio. Intanto la protagonista minaccerà Rahsan di mostrare a Behnam il video che ritrae lei e Akbar se non le diranno dove si trova Tahir.

Anticipazioni Io sono Farah 20 febbraio 2026: Mehmet cerca Orhan, Farah non prende il video

Akbar chiederà notizie di Tahir a Mahmud, lui però prenderà tempo. Nel frattempo Farah andrà da Bade e Gonul ed escogiterà un piano per entrare in possesso del video che le incastra per la morte di Ali Galip. Sospeso dalla Polizia Mehmet cercherà Orhan perché pensa che grazie a lui riuscirà a scoprire chi sia la talpa della polizia.

Nel frattempo Ilyas farà affari con Behnam e su ordine suo si farà dare delle informazioni sui piani di Tahir dall’hacker contattato da quest’ultimo. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Bade, Gonul e Farah si recheranno in azienda per aprire la cassaforte. Il loro obiettivo è quello di prendere il video e fuggire, però capirà che si tratta di una trappola quando vedrà a terra la catenina di Tahir. A quel punto, la donna deciderà di rinunciare al piano.

