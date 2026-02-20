Io sono Farah anticipazioni 20 febbraio 2026: Tahir scappa, Farah minaccia Rahsan poi sventa la trappola

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 20 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir riuscirà a scappare e libererà anche il bambino che gli iraniani tenevano in ostaggio. Intanto la protagonista minaccerà Rahsan di mostrare a Behnam il video che ritrae lei e Akbar se non le diranno dove si trova Tahir.

Anticipazioni Io sono Farah 20 febbraio 2026: Mehmet cerca Orhan, Farah non prende il video

Akbar chiederà notizie di Tahir a Mahmud, lui però prenderà tempo. Nel frattempo Farah andrà da Bade e Gonul ed escogiterà un piano per entrare in possesso del video che le incastra per la morte di Ali Galip. Sospeso dalla Polizia Mehmet cercherà Orhan perché pensa che grazie a lui riuscirà a scoprire chi sia la talpa della polizia.

Nel frattempo Ilyas farà affari con Behnam e su ordine suo si farà dare delle informazioni sui piani di Tahir dall’hacker contattato da quest’ultimo. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Bade, Gonul e Farah si recheranno in azienda per aprire la cassaforte. Il loro obiettivo è quello di prendere il video e fuggire, però capirà che si tratta di una trappola quando vedrà a terra la catenina di Tahir. A quel punto, la donna deciderà di rinunciare al piano.