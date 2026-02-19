SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 19 febbraio 2026: Mahmud sospettoso, Behnam studia le mosse di Farah

Behnam concede più libertà a Farah, vuole scoprire se.... Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte19 Febbraio 2026
Farah di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Mehmet dopo essersi ricordato di avere un fratello ha chiesto a Bade di non parlarne con nessuno, lei però lo ha già detto a Vera e a Perihan. Intanto Farah farà venire dei dubbi a Mahmud.

Mahmud inizierà a sospettare che Farah si sia messa d’accordo con Tahir per aprire la cassaforte e rubare tutto ciò che si trova al suo interno.

La protagonista non ha mai smesso di amare Tahir, lo aveva allontanato solo perché era sotto ricatto e non voleva perdere suo figlio. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che per capire se i sospetti siano fondati Behnam deciderà di concedere maggiore libertà a Farah al fine di studiare le sue mosse.

