Io sono Farah anticipazioni 19 febbraio 2026: Mahmud sospettoso, Behnam studia le mosse di Farah

Su Canale 5 va in onda oggi, giovedì 19 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Mehmet dopo essersi ricordato di avere un fratello ha chiesto a Bade di non parlarne con nessuno, lei però lo ha già detto a Vera e a Perihan. Intanto Farah farà venire dei dubbi a Mahmud.

Anticipazioni Io sono Farah 19 febbraio 2026: Behnam concede più libertà a Farah, vuole scoprire se…

Mahmud inizierà a sospettare che Farah si sia messa d’accordo con Tahir per aprire la cassaforte e rubare tutto ciò che si trova al suo interno.

La protagonista non ha mai smesso di amare Tahir, lo aveva allontanato solo perché era sotto ricatto e non voleva perdere suo figlio. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che per capire se i sospetti siano fondati Behnam deciderà di concedere maggiore libertà a Farah al fine di studiare le sue mosse.