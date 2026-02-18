Io sono Farah anticipazioni 18 febbraio 2026: Mehmet fa una richiesta a Bade, lei però…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Behnam ha ordinato ad uno dei suoi uomini di torturare Tahir, quest’ultimo si trova prigioniero in Iran.

Anticipazioni Io sono Farah 18 febbraio 2026: Mehmet sa di avere un fratello ma chiede a Bade di…

Preoccupato dall’improvvisa scomparsa di Tahir Mehmet ha provato a cercarlo senza alcun risultato. Sconvolto e ubriaco si è recato a casa di Bade per chiedere a Perihan e Vera se sanno dove si trova Orhan.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Mehmet chiederà a Bade di non rivelare a nessuno che lui si è ricordato del fatto che ha un fratello. Lei non dirà nulla ma in realtà ha già confidato la novità sia a Perihan che a Vera.