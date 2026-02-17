SerieTVSpettacolo Italia

Io sono Farah anticipazioni 17 febbraio 2026: Behnam ordina ad un uomo di torturare Tahir, intanto Mehmet…

Tahir è prigioniero, Mehmet si presenta ubriaco da Bade. Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte17 Febbraio 2026
Anticipazioni Io sono Farah 17 febbraio 2026
Behnam di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 17 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Rahsan è riuscita ad ostacolare il matrimonio tra la protagonista e Behnam, i quali però un po’ staranno separati, intanto Tahir è prigioniero.

Anticipazioni Io sono Farah 17 febbraio 2026: Mehmet si presenta ubriaco da Bade

Tahir è stato mandato da Behnam in Iran e presto verrà torturato, i due uomini continuano a farsi la guerra per Farah e sembra che i telespettatori assisteranno a molti altri colpi di scena.

Nel frattempo Mehmet si presenterà da Bade ubriaco, l’uomo sarà sconvolto perché ha cercato Tahir ovunque ma non è riuscito a trovarlo. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che l’uomo si fermerà nella casa in cui Bade vive con sua zia per scoprire se Perihan o Vera sono a conoscenza del posto in cui si trova Orhan.

