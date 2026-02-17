Io sono Farah anticipazioni 17 febbraio 2026: Behnam ordina ad un uomo di torturare Tahir, intanto Mehmet…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, martedì 17 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Rahsan è riuscita ad ostacolare il matrimonio tra la protagonista e Behnam, i quali però un po’ staranno separati, intanto Tahir è prigioniero.

Anticipazioni Io sono Farah 17 febbraio 2026: Mehmet si presenta ubriaco da Bade

Tahir è stato mandato da Behnam in Iran e presto verrà torturato, i due uomini continuano a farsi la guerra per Farah e sembra che i telespettatori assisteranno a molti altri colpi di scena.

Nel frattempo Mehmet si presenterà da Bade ubriaco, l’uomo sarà sconvolto perché ha cercato Tahir ovunque ma non è riuscito a trovarlo. Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che l’uomo si fermerà nella casa in cui Bade vive con sua zia per scoprire se Perihan o Vera sono a conoscenza del posto in cui si trova Orhan.