Io sono Farah anticipazioni 16 febbraio 2026: Rahsan ostacola le nozze di Farah e Behnam, Mahmud decide di…

Farah e Behnam devono separarsi? Lui si irriterà molto. Cosa succederà nella puntata di oggi di Io sono Farah.

Sara Fonte16 Febbraio 2026
Anticipazioni Io sono Farah 16 febbraio 2026
Farah di Io sono Farah (Screen Mediaset Infinity)
Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che dopo aver collaborato con Tahir Mehmet è stato sospeso e finalmente si è ricordato chi è stato a sparargli. Intanto, Mahmud si preparerà a celebrare il matrimonio tra Farah e Behnam.

Anticipazioni Io sono Farah 16 febbraio 2026: Farah e Behnam devono separarsi, lui si irrita

Rahsan si opporrà alle nozze e chiederà un periodo di attesa dal momento che Farah solo poche settimane fa è stata sequestrata da Tahir e deve ancora superare il delicato periodo che ha vissuto.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che dopo la richiesta di Rahsan Mahmud deciderà che i due dovranno restare separati per un po’ e la cosa darà non poco fastidio a Behnam.

