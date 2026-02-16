Io sono Farah anticipazioni 16 febbraio 2026: Rahsan ostacola le nozze di Farah e Behnam, Mahmud decide di…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che dopo aver collaborato con Tahir Mehmet è stato sospeso e finalmente si è ricordato chi è stato a sparargli. Intanto, Mahmud si preparerà a celebrare il matrimonio tra Farah e Behnam.

Anticipazioni Io sono Farah 16 febbraio 2026: Farah e Behnam devono separarsi, lui si irrita

Rahsan si opporrà alle nozze e chiederà un periodo di attesa dal momento che Farah solo poche settimane fa è stata sequestrata da Tahir e deve ancora superare il delicato periodo che ha vissuto.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che dopo la richiesta di Rahsan Mahmud deciderà che i due dovranno restare separati per un po’ e la cosa darà non poco fastidio a Behnam.