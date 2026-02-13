Io sono Farah anticipazioni 13 febbraio 2026: Mehmet viene sospeso, lui ricorda chi gli ha sparato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 13 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir ha infastidito non poco Behnam facendosi trovare a casa sua, l’uomo in preda alla rabbia ha cercato di convincere il figlio che Tahir è solo un criminale.

Anticipazioni Io sono Farah 13 febbraio 2026: Hamza fa una scoperta su Mehmet, lui ricorda tutto

Hamza scoprirà che Mehmet sta lavorando con Tahir ed è per questo motivo che dovrà fare i conti con le conseguenze. Quali? Verrà sospeso dal servizio, lui però cercherà di scoprire chi lo sta calunniando.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Mehmet finalmente riacquisterà la memoria e sarà in grado di ricordare chi è stato a sparargli. Per la vera natura del padre soffrirà molto e l’unica cosa che lo farà stare meglio sarà la vicinanza di Bade.