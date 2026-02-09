Io sono Farah anticipazioni 9 febbraio 2026: il testamento di Ali Galip stupisce tutti

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che dopo la morte di Ali Galip saranno tutti pronti per la lettura del suo testamento, un momento che lascerà tutti sorpresi.

Anticipazioni Io sono Farah 9 febbraio 2026: a chi ha lasciato le sue azioni Ali Galip

Erano tanti i timori di Vera dopo la morte del marito e l’avvocato confermerà ciò che la donna aveva sospettato. Con l’apertura del testamento scoprirà infatti che Ali Galip ha lasciato davvero a Tahir il 7%.

A chi andranno il resto delle azioni di Ali Galip, pari al 25%? Le anticipazioni di Io sono Farah fanno sapere che l’uomo le ha lasciate a Gonul, una decisione che lascerà tutti a bocca aperta.