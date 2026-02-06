Io sono Farah anticipazioni 6 febbraio 2026: Farah disorientata, Tahir consegna a Behnam…

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Su Canale 5 va in onda oggi, venerdì 6 febbraio 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori.

Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che al suo risveglio a casa di Behnam la protagonista sarà disorientata, sarà però felice di scoprire che potrà finalmente trascorrere più tempo con suo figlio.

Anticipazioni Io sono Farah 6 febbraio 2026: Tahir porta avanti il suo piano, Farah capisce che Behnam…

Quando Farah si accorgerà che le domestiche le mettono dei farmaci nel suo té si renderà conto che Behnam sta ancora cerando di tenerla sotto il suo controllo.

Le anticipazioni di Io sono Farah fanno poi sapere che Tahir porterà i documenti del divorzio firmati a Behnam, un gesto che però fa parte del piano che ha in mente. Nel frattempo Mehmet non avrà la forza di reagire e sembrerà essere pronto ad arrendersi in merito alle sue condizioni.