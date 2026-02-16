Io sono Farah anche di domenica sera: ecco da quando, la mossa a sorpresa di Mediaset

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Dal palinsesto Mediaset arriva una buona notizia per i tanti fan di Io sono Farah. Lo sceneggiato ambientato in Turchia dal 22 febbraio 2026 tornerà in onda in prima serata con nuovi episodi inediti prendendo il posto del quiz game condotto da Gerry Scotti “Chi Vuol essere Milionario?”.

Io sono Farah torna in onda in prime time dal 22 febbraio 2026

Il cambio programmazione Mediaset, come rivelato poc’anzi riguarderà da vicino Io sono Farah che da domenica 22 febbraio 2026 tornerà in onda in prime time di domenica. Lo sceneggiato con protagonista Farah andrà in onda dalle ore 21:20 e proseguirà la sua cavalcata fino alla 00:10, per poi lasciare spazio al consueto appuntamento con Pressing – Nel cuore dello sport, che vede alla conduzione Alberto Brandi e Monica Bertini. Il programma sportivo, incentrato principalmente sul calcio, si concentrerà nel racconto di tutte le gare di Serie A disputate nel fine settimana.

Io sono Farah prenderà il posto di Chi Vuol essere Milionario? Il quiz game di Gerry Scotti che in questa stagione ha totalizzato una media di 1,9 milioni di spettatori a puntata.

Dove riapprezzare le puntate di Io sono Farah in replica

I tanti appassionati della soap turca Io sono Farah hanno modo di poter riapprezzare in replica qualsiasi episodio della soap opera ambientata in Turchia accedendo gratuitamente alla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile anche tramite app su dispositivi Android e Ios.