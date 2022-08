Involtini di melanzane con sugo: la ricetta di Annarita.

Ecco gli ingredienti e il procedimento

Tipo di ricetta: Ricette contorni, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Molto facile

Porzioni: per 2 persone

INGREDIENTI

2 Melanzane medie

Prosciutto cotto

Mozzarella/provola affumicata

Sale

Olio e.v.o.

Peperoncino

Sugo (con o senza macinato)

PROCEDIMENTO

Lavare e affettare di lungo 2 melanzane medie, fette spesse 1cm.

Disporre sulla leccarda con carta da forno, aggiungere sale, olio e peperoncino, e cuocere in forno preriscaldato a 220° per 10 minuti.

Far raffreddare leggermente le melanzane, disporre su ogni fetta una fettina di mozzarella e del prosciutto cotto.

Arrotolare le fette e chiuderle cn lo stuzzicadenti.

Mettere un mestolo di sugo in una teglia

Disporre gli involtini uno accanto all’altro, ricoprire con il resto del sugo e una spolverata di parmigiano.

Infornare come prima per 20minuti.

Buon appetito!

