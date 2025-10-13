Invicta Molfetta batte la Tucson Angel Manfredonia al Paladante

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

È SUBITO VERO BASKET AL PALADANTE, L’INVICTA MOLFETTA CONQUISTA LA VITTORIA NELLA VOLATA FINALE!

In un emozionante scontro al Paladante di Manfredonia, l’INVICTA MOLFETTA ha prevalso sulla TUCSON ANGEL MANFREDONIA con un punteggio di 61 a 59. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio straordinario, con ben cinque pareggi e cinque cambi di leadership. Entrambe le squadre hanno mostrato una buona abilità nel tiro da tre punti, segnando sei canestri ciascuna. Un finale thrilling che ha lasciato i tifosi con il fiato sospeso!

La partita si è aperta con un primo periodo in cui L’INVICTA MOLFETTA ha preso il comando, grazie ai 8 punti di P. Azzollini, chiudendo in vantaggio 20-15. Nel secondo periodo, la TUCSON ANGEL MANFREDONIA ha reagito con un parziale di 13-1, ribaltando la situazione e andando all’intervallo con un punteggio di 39-36 grazie anche a Ibra Ba con 9 punti realizzati in questo frangente.

Nel terzo periodo, L’INVICTA MOLFETTA ritrova lo slancio iniziale, con P. Azzollini che ha continuato a segnare, portando la squadra in vantaggio 49-46.

Infine, nell’ultimo periodo, la tensione è palpabile, P. Azzollini allontana i padroni di casa segnando 6 punti cruciali in questo frangente. Manfredonia paga la scarsa vena realizzativa dalla linea della carità, saranno solamente 6 i tiri liberi realizzati su 17 tentativi.

Molfetta vince una gara in un finale al cardiopalma per 59 – 61.

TABELLINI:

TUCSON ANGEL MANFREDONIA

PRENCIPE, BA 15, CARMONE 5, VUOVOLO 9, CIOCIOLA A, MARZULLI 11, GRASSO 4, CASSANO, CIOCIOLA F. 8, STANKOWSKI 5, LONGO 2, BOTTALICO.

INVICTA MOLFETTA

DE SARIO 5, GIORGIO 14, SANCILIO 15, G. AZZOLLINI 1, POTITO 1, ORLANDO 3, AMORUSO 3, P. AZZOLLINI 19, SPADAVECCHIA, SAVOIA.

PARZIALI 15-20, 24-16, 7-13, 13-12.