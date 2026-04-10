Intesa e complicità tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani: “Sta crescendo un sentimento speciale”

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C’è un rapporto professionale tra Brenda Lodigiani e Stefano De Martino, ma il loro rapporto va anche oltre il lavoro. Lei è partecipato spesso a Stasera tutto è possibile, programma che lui conduce su Rai Due, ma più volte sono stati visti insieme anche altrove.

Diverse le uscite che si sono concessi insieme negli ultimi tempi, infatti hanno iniziato subito a circolare le voci di un presunto flirt, c’è qualcosa tra loro o solo solo buoni amici? Lei in una recente intervista ha fatto sapere che vuole bene a Stefano De Martino, ha detto che lo stima e che sono amici. In realtà Brenda Lodigiani ha fatto breccia nel cuore del conduttore campano?

Brenda Lodigiani ha rapito il cuore di Stefano De Martino? Lui sarebbe attratto da lei

Alberto Dandolo sul settimanale Oggi è tornato a parlare del rapporto tra il conduttore e la comica, a quanto pare ci sarebbe qualcosa di più di una semplice amicizia. Una fonte gli ha rivelato che tra loro sta crescendo uno speciale sentimento, tanta è la complicità e l’intesa nel loro rapporto.

Sulla nota rivista si legge che Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati visti insieme spesso in giro per Milano, anche con amici e familiari, tante sono le cene che organizzano anche nelle loro rispettive case. Dandolo ha poi svelato: “Secondo quanto ci risulta, lui è assai attratto dalla collega ma, al momento, preferisce concentrarsi sul lavoro“.