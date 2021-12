Intervento di pulizia, igienizzazione e ripristino decoro in zona Ospedale

Buongiorno Manfredonia.

Grazie ad ASE Manfredonia (ed all’Ispettore Mimmo Manzella) per essere intervenuti questa mattina all’alba in zona Ospedale (Via Isonzo, Via Magazzino, Via delle Antiche Mura) con una mirata azione di pulizia, igienizzazione e ripristino del decoro attesa da tempo dai residenti.

Tutta la città deve e può ritornare a risplendere con il miglioramento dei servizi della Pubblica Amministrazione e con il rispetto delle regole di tutti noi cittadini.

UN NUOVO INIZIO

Gianni Rotice