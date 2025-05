[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Interventi sulla pubblica illuminazione di Monte Sant’Angelo e ingresso presso zona industriale

La pubblica illuminazione rappresenta per noi una priorità per la quale investiamo ingenti risorse al fine di avere l’impianto il più efficiente possibile.

Nell’ambito della programmazione annuale, dopo aver già ripristinato l’illuminazione presso la Rotatoria – svincolo per Monte Sant’Angelo,

abbiamo iniziato e terminato i lavori di riparazione anche dell’impianto presso la Rotatoria sulla Strada Statale 89 – svincolo zona industriale;

implementato l’illuminazione in Via Alessandro Manzoni;

effettuato interventi di manutenzione straordinaria in Largo Sentiero dei prugni, via Tapsia, via Sacro cuore di Gesù e via Pagano.

Inoltre, nelle prossime settimane inizieremo ad installare le nuove lampade a led per l’efficientamento energetico presso il Quartiere “Stamporlando”, in Corso Giannone e nella “Zona C” in via dello Spagnoletto, via Miller, via Emilio Bertaux, via Abate Giovanni e via della Ginestra.

Una migliore qualità dell’impianto ci consente di rispettare sempre più l’ambiente, di avere maggiore sicurezza sulle nostre strade ed essere diligenti nell’utilizzo delle risorse pubbliche

Comunicato stampa Assessore ai Lavori pubblici di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura