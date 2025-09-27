Meteo
Insolita aria fredda in arrivo ad ottobre
Ottobre debutterà con un afflusso di aria molto fredda per il periodo proveniente dall’est europeo che potrebbe interessare anche a nostra Penisola.
Lo scrive MeteoLive.
Ad essere più colpiti i settori orientali tra cui la Puglia, dove le temperature potrebbero scendere di 5-6 gradi rispetto alle medie del periodo.
L’aria calda punterà dalla Penisola Iberica verso nord, fino a raggiungere il circolo polare artico. Più ad est, come se fosse un gioco di sponda, scenderà di gran carriera l’aria fredda che interesserà i Paesi dell’Europa centro-orientale ed anche l’Italia.