Insediato il nuovo CoReCom: il presidente è Michele Bordo

Con la seduta odierna convocata dalla presidente del Consiglio regionale Loredana Capone si è insediato ufficialmente il nuovo CoReCom Puglia, i cui componenti sono stati rinnovati con l’elezione dell’Assemblea nell’adunanza del 18 febbraio scorso. Pertanto, il presidente Michele Bordo e i componenti Marigea Cirillo, Giuseppe Pace, Mariateresa Amoruso e Annarita Gallo, si sono ritrovati per la prima volta e sono stati ricevuti dalla presidente Capone, dal Segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli e dal dirigente della Sezione studio e supporto alla legislazione e alle politiche di garanzia Giuseppe Musicco.



Le varie attività che vengono svolte dal CoReCom, sono state illustrate dal dirigente Musicco, il quale si è soffermato sulle controversie fra cittadini e gestori/operatori di telecomunicazioni, evidenziando inoltre che è stata superata la problematica in ordine alla cospicua quantità di arretrato del contenzioso, avendone raggiunto l’obiettivo della performance del 2024 con il raggiungimento dell’86% della risoluzione dei ricorsi.



Il Segretario generale del Consiglio Mimma Gattulli, ha dato il benvenuto al nuovo Comitato, rilevando l’importanza di lavorare in sinergia tra organismi del Consiglio regionale, perché lo scambio sinergico delle opinioni e delle idee sinora ha fatto crescere l’Ente istituzionale, accreditandosi come la “Casa” dei cittadini.

Dell’importanza di avere un rapporto diretto con le istituzioni ha parlato la presidente Capone, che ha rilevato quanto sia evidente che negli ultimi anni il Consiglio regionale della Puglia si è aperto sempre più verso l’esterno con le numerose iniziative che vengono svolte coinvolgendo le scolaresche.



Un’analoga apertura con l’esterno l’ha vissuta il CoReCom – ha detto la presidente – mostrando nello stesso tempo la terzietà che implicitamente richiede una profonda conoscenza delle istituzioni, auspicandosi che continui ad emergere la buona collaborazione, il rispetto delle prerogative ma soprattutto il continuo e attento monitoraggio perché venga rispettato il pluralismo dell’informazione, mettendo in atto un buon lavoro di prevenzione da parte dell’organismo competente prima ancora di arrivare alla sanzione.



L’impegno a non limitarsi all’attività ordinaria svolta a livello burocratico, è stato assunto dal neo presidente del CoReCom Michele Bordo, che ha rilevato il bisogno di fare un’attività di conoscenza verso l’esterno insistendo sull’opportunità di insistere nell’attività di educazione al rispetto del pluralismo dell’informazione.



Da parte di ognuno dei componenti è giunta la massima disponibilità alla collaborazione con l’Ufficio di presidenza e con tutte le strutture consiliari.