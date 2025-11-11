Economia
Inps, anche quest’anno arriva il bonus Natale
Per molti pensionati arriverà il bonus Natale nella pensione di dicembre.
Tecnicamente chiamato “importo aggiuntivo”, il bonus ammonta a 154,94 euro. La misura è stata introdotta dalla legge finanziaria del 2001 (articolo 70 della legge n. 388/2000) proprio per sostenere i pensionati con redditi bassi. Non si tratta di un semplice extra natalizio, ma di un beneficio che viene calcolato in relazione all’importo della pensione annua e ai limiti di reddito del beneficiario.
Quindi, non tutti i pensionati lo riceveranno e l’importo può variare in base alla pensione percepita.
Il bonus è destinato solo ai titolari di pensioni previdenziali erogate dall’INPS.