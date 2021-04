“Inno alla vita”, il concept per far ripartire Manfredonia, partendo dai beni culturali

Musica ed immagini, un modo per innamorarsi, anzi rinnamorarsi di Manfredonia.

Il Concept è stato realizzato dal Gal DaunOfantino e dal Touring Club Italiano – Club di Territorio di Manfredonia Un modo per far “rifiorire” l’amore per il nostro territorio partenza dalla bellezza, dalla musica e dai beni culturali.

In collaborazione con Direzione Regionale Musei Puglia, Curia Diocesana Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo, Patto di Promozione di Manfredonia, Manfredonia in Rete, Associazione La Traccia Nascosta a.p.s., Coworking Smart Lab, Ilsipontino Net