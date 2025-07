[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Inizio Saldi Estivi 2025: al via il 5 luglio

I saldi estivi, come previsto dal regolamento regionale n. 10 del 18 ottobre 2016 e s.m.i., decorrono dal primo sabato del mese di Luglio e terminano il 15 Settembre.

Pertanto, per la stagione estiva, la decorrenza in Puglia è fissata al 5 luglio 2025.