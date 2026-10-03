Eventi Manfredonia
Ingresso gratuito al Museo di Manfredonia per domenica 4 ottobre
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Ingresso gratuito al Museo di Manfredonia per domenica 4 ottobre
🏛️ Prima domenica del mese: il museo ti aspetta! 💙
Il 4 ottobre torna l’appuntamento con la domenica al museo, l’occasione perfetta per scoprire le meraviglie del nostro patrimonio.
✨ Vieni a visitare il Museo archeologico nazionale di Manfredonia e lasciati accompagnare alla scoperta della sua storia, delle stele daunie e delle collezioni che raccontano il nostro passato.
📍14.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)
🎟️ Ingresso gratuito
Ti aspettiamo! 💙