Eventi Manfredonia

Ingresso gratuito al Museo di Manfredonia per domenica 4 ottobre

Redazione3 Ottobre 2026
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Ingresso gratuito al Museo di Manfredonia per domenica 4 ottobre

🏛️ Prima domenica del mese: il museo ti aspetta! 💙

Il 4 ottobre torna l’appuntamento con la domenica al museo, l’occasione perfetta per scoprire le meraviglie del nostro patrimonio.

✨ Vieni a visitare il Museo archeologico nazionale di Manfredonia e lasciati accompagnare alla scoperta della sua storia, delle stele daunie e delle collezioni che raccontano il nostro passato.

📍14.30 – 19.30 (ultimo ingresso 18.30)
🎟️ Ingresso gratuito

Ti aspettiamo! 💙

Redazione3 Ottobre 2026