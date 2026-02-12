Inflazione in Italia: perché anche se rallenta spendiamo comunque di più nella vita di tutti i giorni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I dati ufficiali raccontano una situazione che sembra stabile ma nella vita quotidiana molte persone percepiscono prezzi più alti, soprattutto al supermercato e nelle bollette. Infatti, secondo gli ultimi dati provvisori diffusi dall’Istat relativi a gennaio 2026, l’inflazione in Italia è rallentata rispetto ai mesi precedenti, segnando una variazione dell’1,0% su base annua, mentre rispetto a dicembre l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto dello 0,4%.

Ma come leggere davvero i dati ufficiali? E cosa significa davvero l’inflazione?

Cos’è l’inflazione e come si misura in Italia

L’inflazione è la variazione media nel tempo dei prezzi dei beni e dei servizi che le famiglie acquistano. Quando si parla di inflazione dell’1,0% per gennaio 2026 si intende che, in media, i prezzi sono più alti del 1% rispetto a gennaio dello scorso anno. Questo dato è calcolato su un paniere molto ampio di prodotti, che va dagli alimentari ai servizi, dalle bollette alla cura personale.

L’Istat filtra anche l’inflazione “di fondo”, cioè quella che esclude l’energia e il cibo non elaborato, che risulta più alta delle variazioni complessive dei prezzi. Questo perché servizi come l’abitazione, trasporti o ricreazione tendono a crescere più rapidamente di altri prezzi.

Perché l’inflazione rallenta ma si sente ancora “di più”

Se l’inflazione misura l’aumento medio dei prezzi, nella vita quotidiana ciò che pesa di più nel bilancio familiare non cresce alla stessa velocità media. Ad esempio, i prezzi dei beni alimentari, compresi quelli per la cura della casa e della persona, sono aumentati in misura più significativa nel confronto con lo stesso mese dell’anno precedente, segnando una crescita dei prezzi di alimentari di base molto più alta rispetto alla media. Anche l’aumento dei prezzi dei servizi abitativi e del trasporto, nonostante alcune flessioni mensili, contribuisce alla percezione di un aumento più marcato dei costi quotidiani.

In pratica, anche se il dato complessivo dell’inflazione annua può non sembrare elevato, l’impatto sulla spesa di tutti i giorni può essere molto più forte per alcune categorie di acquisti, come il cibo o i servizi essenziali, che rappresentano una parte consistente del budget familiare.

Cosa significa per le famiglie italiane

Per chi fa la spesa ogni settimana, l’inflazione più elevata nei prezzi alimentari e nei servizi di uso quotidiano si traduce in costi più alti per prodotti di prima necessità e per le bollette. Anche se l’Istat registra un rallentamento dell’inflazione complessiva, molte famiglie percepiscono direttamente l’aumento dei costi perché i prodotti e i servizi che comprano più spesso sono quelli che stanno crescendo di più nei prezzi.

In altre parole, la misura media dell’inflazione include decine e decine di categorie di spesa, ma l’esperienza pratica di chi vive con un budget famigliare riflette di più l’andamento dei prezzi di settori come alimentari, abitazione, energia e trasporto.