Incontro presso il MIT per il prolungamento strada del Gargano

Faro: «È essenziale migliorare l’efficienza infrastrutturale del

territorio.

Questo è solo il primo passo di un lungo cammino»

Giovedì 12 dicembre a Roma si è svolto il primo importante incontro

presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il

sottosegretario Roberto Traversi, al quale hanno partecipato i vertici

di ANAS e il Presidente del Parco Nazionale del Gargano, Pasquale

Pazienza, per individuare congiuntamente il percorso migliore per

prolungare la SS693 fino a Vieste e chiudere così l’anello viario in

grado di collegare, con un bassissimo impatto ambientale, le principali

località del Gargano, oggi raggiungibili solo attraverso strade tortuose

e poco sicure. All’incontro, in rappresentanza del Movimento 5 stelle,

ha partecipato l’On. Marialuisa Faro.

«Continua il nostro impegno, insieme anche ai miei colleghi, come

portavoce del Movimento 5 Stelle per aumentare la sicurezza della rete

stradale del Gargano. La SS 693 è un’arteria fondamentale per il

rilancio turistico. Solo dotando di infrastrutture adeguate il

territorio sarà in grado di trasmettere un’immagine positiva a chi viene

a visitarlo. Inoltre è necessario procedere con interventi a bassissimo

impatto ambientale. È quindi essenziale migliorare l’efficienza

infrastrutturale nel rispetto del nostro delicato ambiente- dichiara

Marialuisa Faro. Questo è solo il primo passo di un lungo cammino, noi

siamo disposti a percorrerlo nonostante le mille difficoltà. È pertanto

necessario che tutti gli Enti coinvolti e tutti i livelli istituzionali

si confrontino costantemente per raggiungere l’obiettivo del

prolungamento della SS693 fino a Vieste, guardando unicamente

all’interesse comune». Conclude l’On. Marialuisa Faro.