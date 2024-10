Incidente stradale a Potenza, morti tre tifosi del Foggia

È di tre morti il bilancio dell’incidente stradale che in serata ha coinvolto alcuni tifosi del Foggia, che erano stati a Potenza per assistere alla partita di Serie C tra il club lucano e quello pugliese (girone C, risultato 1-1).

Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’incidente è avvenuto sulla Potenza-Melfi, a pochi chilometri dallo svincolo di Potenza est del capoluogo lucano: in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. Sul posto anche i vigili del fuoco.