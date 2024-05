Incidente Luna Park San Severo, la testimonianza alla Rai: “La giostra non mantiene”

Incidente Luna Park San Severo, la testimonianza alla Rai: “La giostra non mantiene”

Ha fatto un giro, poi non è voluto tornare su quella giostra. La testimonianza alla Rai di una madre dopo l’incidente del luna park, in cui nove adolescenti sono precipitati per circa cinque metri.

Secondo la donna, già il giorno prima le condizioni dell’impianto erano precarie.

“Ho detto a mio figlio: ‘fai un altro giro, ma lui: ‘la giostra non mantiene bene'”, riferisce la donna alla televisione di Stato.

Non uno ma due i cavi che si sarebbero staccati, causando l’incidente. Secondo quanto riferisce il sindaco, Francesco Miglio, sono nove i ricoverati. Due destano maggiore preoccupazione, gli altri in osservazione in ospedale.