Incendio in appartamento, tre bambini morti

Tre bambini sono morti in un incendio di un appartamento a Bologna.

Una donna, probabilmente la madre, è in gravi condizioni.

Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze e la polizia.

La donna è stata portata all’ospedale Maggiore. I tre bambini morti avrebbero tra i tre ed i sei anni.