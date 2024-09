Incendio al Presidio Territoriale di Assistenza di San Marco in Lamis: situazione sotto controllo

La scorsa notte un inizio di incendio ha interessato un magazzino all’interno del Presidio Territoriale di Assistenza di San Marco in Lamis. Gli operatori hanno immediatamente dato l’allarme. L’incendio è stato spento grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Un sopralluogo immediato di personale tecnico di Sanitaservice ha consentito di verificare l’assenza di danni agli impianti elettrici.

Sopralluogo anche di un ingegnere strutturalista della ASL che ha constatato l’assenza di lesioni strutturali.

Gli operatori di Sanitaservice hanno provveduto a pulire la zona interessata.

Subito dopo l’allarme, sono giunti sul posto il Direttore Generale della ASL Foggia Antonio Nigri, il sindaco di San Marco in Lamis Michele Merla e il Direttore del Distretto Sociosanitario Michele Ciavarella.

“Fatta eccezione per i danni materiali alla struttura che saranno quantificati nelle prossime ore, non ci sono stati feriti – rassicura Nigri –. Le attività assistenziali sono state garantite senza interruzioni. Ringraziamo i nostri operatori per la professionalità con cui hanno gestito questa emergenza e i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione che, con il loro intervento tempestivo, hanno riportato in poco tempo la situazione alla normalità”.