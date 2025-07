[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi nel Gargano, Tasso: “La nostra terra brucia, ma noi non resteremo a guardare”

“Le fiamme che in questi giorni stanno devastando il territorio del Gargano non sono solo roghi: sono ferite profonde, inferte con dolo e codardia a un’intera comunità. Di fronte a questo scenario drammatico, cresce la rabbia, ma soprattutto il senso di responsabilità e la voglia di reagire”. A dirlo è il consigliere comunale di minoranza Antonio Tasso, che sabato 20 luglio ha preso parte a una partecipata assemblea pubblica presso il porto turistico di Manfredonia, insieme al consigliere Massimiliano Ritucci e alcuni attivisti del movimento civico AgiAMO.

“È un attacco vile al nostro territorio – ha commentato Tasso – compiuto da chi non ha alcun rispetto per l’ambiente, per la vita, per il futuro. Ma ieri sera la comunità ha risposto con fermezza e unità: nessuno vuole più rimanere in silenzio”.

Nel frattempo, mentre i cittadini si mobilitano, la natura continua a bruciare. “Fino a tarda sera di ieri (21/7, ndr) – racconta Tasso – sentivo ancora il fragore dei Canadair che, senza sosta, cercavano di domare le fiamme. Ho parlato con il sindaco di San Giovanni Rotondo, Filippo Barbano: la situazione lì è angosciante, quasi irreale”.

In questo clima di emergenza, secondo Tasso, è necessario accantonare ogni differenza politica e agire in modo coordinato, concreto, efficace. “Non c’è più tempo per proclami. È il momento del fare, del mettersi in gioco con proposte realizzabili e strategie chiare”.

Durante il suo intervento all’assemblea, il consigliere ha accennato ad alcune proposte, da sviluppare se condivise in sede istituzionale:

Utilizzare l’aeroporto di Amendola per ospitare alcuni Canadair nei mesi più critici, da maggio a ottobre, per garantire un pronto intervento nelle aree più esposte agli incendi dolosi;

Implementare sistemi di controllo con l’uso di droni e tecnologie di sorveglianza, strumenti che possono monitorare in modo efficace e preventivo molte delle zone a rischio;

Attivare una gestione strutturata delle risorse ambientali locali, individuando soggetti capaci di prendersene cura in modo professionale e duraturo.

Un passaggio fondamentale sarà l’incontro previsto per martedì 22 luglio alle ore 18:30, quando si terrà una riunione dei capigruppo consiliari con il sindaco Domenico la Marca, proprio per affrontare il tema e iniziare a delineare interventi istituzionali.

“Con AgiAMO, insieme a Ritucci – ha dichiarato Tasso – cominceremo a tradurre l’indignazione in azioni concrete. Non possiamo accettare che ogni estate si ripeta la stessa tragedia. Dobbiamo essere pronti, attrezzati, uniti. E soprattutto presenti”.

In un’estate che ha già mostrato il volto più oscuro e violento della mano umana, la vera risposta arriva dal senso di comunità, dalla volontà condivisa di proteggere ciò che è nostro. “Questa terra è la nostra casa – conclude Tasso – e la difenderemo, con determinazione e amore”.