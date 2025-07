[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi, Gentile: “Non lasceremo soli gli operatori”

Albergatori, ristoratori, baristi, balneari, gelaterie e tutto l’indotto produttivo di Manfredonia stanno pagando il danno d’immagine provocato dai criminali che appiccano il fuoco nelle aree protette e nelle zone di pregio del nostro territorio.

Le fiamme che illuminano la notte, le colonne di fumo visibili a decine di chilometri, le drammatiche cronache locali e provinciali allontanano clienti, attuali e potenziali, dalle attività imprenditoriali che offrono accoglienza e servizi a quanti cercano e apprezzano i nostri buoni prodotti, la nostra calorosa accoglienza, la nostra bellezza.

Vanificando tutti gli sforzi che come amministrazione stiamo portando avanti.

Grazie a tutti quanti sono al lavoro sul fronte del fuoco, le fiamme non hanno lambito le zone abitate; il fumo non ha provocato rischi per la salute. L’intera Amministrazione comunale è impegnata 24 ore su 24 a contrastare gli incendi e a mitigarne gli effetti ambientali.

Faremo tutto ciò che è in nostro potere per sostenere il tessuto economico locale. Attiveremo ogni misura utile e metteremo in campo tutte le azioni necessarie per aiutare le nostre imprese a superare questa fase critica.

Non lasceremo soli gli operatori che, con passione e sacrificio, rappresentano il cuore dell’economia turistica e commerciale di Manfredonia.

Sarà nostro compito lavorare ancora di più e a stretto contatto con le categorie produttive e le associazioni di settore per individuare strumenti concreti di sostegno e rilancio, promuovendo insieme l’immagine positiva del nostro territorio.

Matteo Gentile