Incendi ecoballe, Comune Manfredonia: “Attacchi mirati”

📍Nella giornata di ieri si è verificato un gravissimo tentativo di incendio presso l’area dei Bagni Romagna, dove ignoti hanno cercato di appiccare il fuoco alle ecoballe sversate illegalmente nei mesi scorsi. Grazie al tempestivo e coraggioso intervento congiunto di Polizia Locale, PASER, Vigili del Fuoco e dei cittadini dello Sciale delle Rondinelle, l’incendio è stato domato prima che potesse trasformarsi in una catastrofe ambientale.

Oggi però si è verificato un fatto ancora più grave: le ecoballe presenti nella zona industriale sono state incendiate. È evidente che ci troviamo di fronte a un disegno criminale premeditato, con attacchi mirati al nostro territorio. Questo non è vandalismo, è un atto deliberato contro l’ambiente, contro la sicurezza pubblica, contro la salute dei cittadini.

Il Comune di Manfredonia non starà a guardare.

Abbiamo già richiesto e ottenuto l’attivazione di una sorveglianza notturna continuativa presso l’area di Bagni Romagna, dove ieri è stato sventato l’incendio. Da oggi sarà attiva una vigilanza H24 per prevenire nuovi attacchi e proteggere quella zona sensibile.

Avvieremo tutte le indagini necessarie, in collaborazione con le autorità competenti, per individuare i responsabili. Il Comune si costituirà parte civile in ogni procedimento legato a questi episodi.

Manfredonia non si piegherà all’illegalità. Difenderemo il nostro ambiente, la nostra salute e il nostro futuro con ogni mezzo a disposizione.