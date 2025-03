[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi auto nel foggiano. Barone (M5S) deposita mozione. “Governo valuti ogni iniziativa per arginare questi episodi”

“Nelle ultime settimane in provincia di Foggia si sono verificati accadimenti che non possono non destare allarme. È notizia di oggi quella di 8 macchine incendiate nelle ultime 24 ore a Foggia, Lucera e San Giovanni Rotondo, dove ha preso fuoco l’auto del consigliere comunale Matteo Masciale, a cui voglio esprimere la mia solidarietà, come la esprimo alle altre vittime. Parliamo di vicende che mettono a rischio l’ordine pubblico, creando timore e disagio tra i cittadini residenti”. Lo dichiara la consigliera del M5S Rosa Barone che ha presentato una mozione per impegnare la Giunta a sensibilizzare il Governo a valutare ogni opportuna iniziativa per arginare i gravi episodi che nelle ultime settimane hanno messo in pericolo l’ordine pubblico nella provincia di Foggia.

“Auspico – continua Barone – che presto siano individuati gli autori di questi episodi e ringrazio ancora una volta la magistratura e le forze dell’ordine per il lavoro che svolgono quotidianamente. Il fenomeno però sta assumendo una deriva pericolosa che mina la serenità dei cittadini e dei residenti nella provincia di Foggia. È necessario invertire questa pericolosa tendenza, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti e le realtà locali. Per questo nella mozione chiedo di sensibilizzare il governo, anche per valutare l’eventuale impiego dei militari nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, ovviamente nel rispetto della disciplina prevista dal nostro ordinamento. Parliamo di una questione che va oltre l’appartenenza politica, per cui serve lavorare in sinergia per raggiungere risultati concreti”.