[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Incendi a Manfredonia, Di Staso: “Opportuno un Consiglio Comunale allargato”

La nostra comunità è ancora scossa da tutti gli avvenimenti degli ultimi giorni che, suo malgrado, l’hanno vista alla ribalta delle cronache locali e nazionali.

Tutti noi ancora non riusciamo a capacitarti dell’enorme danno che ha subito il nostro territorio per le vigliacche aggressioni che ha subito.

Questi gravi episodi, le conseguenze che hanno portato e le situazioni che si sono venute a creare prima e soprattutto dopo il loro verificarsi, meritano un opportuno approfondimento.

Per questo abbiamo richiesto la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico che abbia ad oggetto il tema della tutela del nostro territorio alla luce dei gravi attacchi subiti in questi ultimi giorni.

Riteniamo opportuno ed indispensabile, quale naturale esercizio del principio di democrazia, porre in essere un confronto su ciò che è accaduto, su quello che si vorrà fare nel presente e, soprattutto, sulle intenzioni del futuro, sia quello prossimo sia quello più lontano.

Un Consiglio Comunale allargato anche ai rappresentanti degli altri Enti del territorio, dalla Regione Puglia alla Provincia di Foggia, dal Parco Nazionale del Gargano ai vari Consorzi di Bonifica, alle associazioni di categoria delle imprese locali; alla Prefettura così come ai Sindaci dei Comuni limitrofi; come anche alle associazioni ambientaliste ed anche degli studenti e, non ultimo, della nostra Arcidiocesi.

Un confronto chiaro, aperto e sincero che ci ponga ad affrontare con franchezza i problemi del nostro territorio in riferimento ai fatti in questione e che, auspichiamo, porti anche stimoli ed impulso a smuovere le nostre coscienze.

Non vogliamo un processo e tanto meno un banco degli imputati; non agogniamo ad assunzioni di responsabilità da parte di nessuno: desideriamo solo che si affronti in maniera degna, ampia e trasparente, nel contraddittorio di tutta la nostra comunità, un tema importante come quello della tutela e della salvaguardia del nostro territorio dai gravi episodi che si sono verificati in questi giorni.

Per questo chiediamo al nostro Sindaco di accogliere questa richiesta di convocazione di un Consiglio Comunale monotematico su tutti questi temi. Grazie.

Avv. Vincenzo Di Staso – Consigliere Comunale Strada Facendo