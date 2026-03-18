In vendita i biglietti di Fasano-Manfredonia
Apertura vendita Settore Ospiti Fasano – Manfredonia
Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro il Fasano in programma domenica 22 marzo alle ore 15.30 presso lo Stadio “Vito Curlo”.
I biglietti sono acquistabili esclusivamente in prevendita.
Dettagli Settore Ospiti:
Intero: € 13,00 + € 1,00 (prevendita)
Ridotto Donne: € 7,00 + € 1,00 (prevendita)
Under 12: Ingresso Gratuito (il biglietto omaggio va ritirato al botteghino il giorno della gara muniti di documento).
Modalità d’acquisto online:
I tagliandi sono disponibili sul circuito Posto Riservato al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/usd-citta-di-fasano-stadio-comunale-vito-curlo-fasano-25223-it.html
Si ricorda che i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto.