Sport Manfredonia

In vendita i biglietti di Fasano-Manfredonia

Redazione18 Marzo 2026
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Apertura vendita Settore Ospiti Fasano – Manfredonia

Il Manfredonia Calcio 1932 informa i propri sostenitori che è attiva la vendita dei tagliandi per la gara contro il Fasano in programma domenica 22 marzo alle ore 15.30 presso lo Stadio “Vito Curlo”.


I biglietti sono acquistabili esclusivamente in prevendita.


Dettagli Settore Ospiti:


Intero: € 13,00 + € 1,00 (prevendita)
Ridotto Donne: € 7,00 + € 1,00 (prevendita)
Under 12: Ingresso Gratuito (il biglietto omaggio va ritirato al botteghino il giorno della gara muniti di documento).


Modalità d’acquisto online:
I tagliandi sono disponibili sul circuito Posto Riservato al seguente link: https://www.postoriservato.it/biglietti/usd-citta-di-fasano-stadio-comunale-vito-curlo-fasano-25223-it.html


Si ricorda che i minori di 14 anni devono essere accompagnati da un adulto.

Redazione18 Marzo 2026
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