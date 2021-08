“In ricordo di Matteo Fusilli”

Un uomo che insegnava a guardare….Quanto mi manca Matteo.

Uno dei pochi e veri amici che ho avuto. Un uomo che mi ha insegnato a guardare a pensare e ad avere visioni.

Si mi ha insegnato a guardare perchè io vedevo ma non guardavo.

Ci sentivamo mediamente 4 volte al giorno. Negli ultimi anni della sua vita almeno una volta al giorno ci vedevamo.

Poi la malattia.

Ho sempre pensato e creduto conoscendo tutto di lui ed essendo il suo confidente che la sua malattia non è stata casuale ma generata dalla cattiveria degli uomini. La sua morte è stata per me devastante. Come quella di mio padre e come quella del mio “fratello” Ugo. Matteo è una persona che vive nella mia anima. A distanza di 6 anni dalla sua morte spesso penso. Chissà cosa ne penserebbe oggi Matteo. Presidente del Parco Nazionale del Gargano, Presidente nazionale di Federparchi, Docente di “Antropologia del turismo” presso la Facoltà di Economia dell’Università di Siena – Grosseto, Componente del Comitato Scientifico del Master “Management del Turismo e dello Sviluppo Locale Sostenibile, Membro dell’Osservatorio sulle politiche dell’Unione Europea per le Aree protette, Docente di “Sociologia del Turismo” presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia .

Ma il titolo che lo distingueva era : SEMPRE UMILE. Era una università viaggiante…. nei nostri viaggi nelle nostre cene con altri amici amanti della natura, nessuno mai parlava.

A noi ci piaceva solo ascoltare e chiedere lumi secondo il suo punto di vista. Nella mia vita ho avuto una grande gioia perchè lui mi voleva bene e mi riteneva un grande amico…..ed io altrettanto. Ho versato da uomo grande e grosso tante lacrime per la sua morte. Non me ne vergogno a dirlo….anzi mi vergognerei a dire il contrario. Oggi non piango più ma piange la mia anima perchè Matteo mi manca tantissimo.

Ciao Matteo.

Prima o poi ci rivedremo in un mondo più bello e continueremo a farci i nostri discorsi sulla natura, sulla cultura e sul potenziale che hanno nel generare progresso, valore ed una società più etica. Una società oggi in profonda crisi di disorientamento grazie alla mancanza di valori. Ovunque sia.

Ti voglio bene.

Antonello Scarlatella

ps. Se volete avere una piccola idea di chi fosse Matteo ascoltate il video.

– Matteo è stato totalmente dimenticato dal suo territorio