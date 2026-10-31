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In Puglia tra zucche-lanterna e falò: oggi e domenica i Fucacoste a Orsara

Il 1° novembre l’invito a giungere in paese al mattino o primo pomeriggio: tante le attività per le famiglie

Oggi l’anteprima: dal pomeriggio il laboratorio delle zucche, giardino incantato e Ghost Tour notturno

Meteo, non ci saranno rinvii, il programma si svolgerà in ogni caso

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – L’invito è ad arrivare dal mattino di domenica 1 novembre, molti lo hanno già accolto e stanno pernottando a Orsara di Puglia già da venerdì. In alternativa, la scelta migliore è giungere in paese almeno dal primo pomeriggio. Arrivare prima consente di godersi i laboratori d’intaglio e le visite guidate (occorre prenotarsi al 393.5465316), di ammirare la via delle zucche con più tranquillità, vedere un paese immerso nei preparativi. Arrivando prima, è più semplice trovare parcheggio, fare assaporare ai bambini l’atmosfera della festa, partecipare alla benedizione delle zucche attorno alle ore 11 dopo la messa in Chiesa Madre. È tutto pronto per il 1° novembre orsarese, giornata in cui da secoli si celebra la ricorrenza dei Fucacoste e cocce priatorje (Falò e teste del Purgatorio). Non si tratta di Halloween, ma di una ricorrenza profondamente legata al culto dei morti, che trova il suo significato nel concetto antropologico dell’inizio del tempo ciclico, la natura che si rinnova, l’avvio di una nuova fase per le colture agricole, la rigenerazione della vita.

DOMENICA 1° NOVEMBRE. È durante la mattinata e il pomeriggio di domenica 1° novembre che si gode appieno della magia dell’evento. Dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Sergente Volpe c’è il Laboratorio d’intaglio delle zucche. Alle 10, la visita guidata all’Abbazia e alla Grotta di San Michele. Alle 11, in Chiesa Madre, la messa e la benedizione delle zucche. Alla stessa ora, partiranno gli spettacoli musicali delle street band. Da mezzogiorno, in via Cavour, il percorso delle zucche e dei colori d’autunno. Alle 15.30, la visita guidata al paese. Per tutte le attività, prenotazione al 393 5465316. L’accensione dei falò in strade e piazze ci sarà dalle ore 18.30. Le zucche intagliate più belle, dalle 18, saranno esposte alla Fontana dell’Angelo. Alle 23.30, dalla Chiesa di San Nicola, partirà la processione della Congrega dei Morti. Le auto potranno entrare in paese entro e non oltre le ore 19, dopodiché l’ingresso sarà permesso ai soli residenti. Pullman e camper, invece, sono attesi entro le ore 16. Anche per chi accompagnerà persone con disabilità è preferibile l’arrivo entro le ore 16. I parcheggi sono gratuiti per tutti.

OGGI SABATO 31 OTTOBRE. L’anteprima dei veri e propri Fucacoste si terrà oggi, sabato 31 ottobre. Dal pomeriggio sarà attivo il Laboratorio d’intaglio delle zucche (occorre prenotarsi al 393.5465316). Alle 19, nei giardini di Palazzo De Gregorio, zucche protagoniste con “Un viaggio nella tradizione: luce, magia e memoria”. Alle ore 21, la terza edizione del suggestivo e misterioso “Ghost Tour” (partenza da via Mentana 1, prenotazione 393 5465316): una visita guidata notturna nei luoghi del paese in cui sono ambientate vecchie storie di paura e mistero legate ai Fucacoste.

METEO, LA FESTA NON SI RIMANDA. Fucacoste e cocce priatorje non sono un evento come un concerto, che può essere rinviato ad altra data, ma una ricorrenza che da secoli viene celebrata il 1° novembre. Per questo motivo non ci saranno rinvii. Il programma del 1° novembre sarà dunque rispettato, nelle modalità e possibilità che le condizioni meteo permetteranno.

ANIMA, LA RETROSPETTIVA. Ogni sabato e domenica, da oggi e fino al 10 gennaio, a Palazzo De Gregorio si potrà ammirare “Anima”, una retrospettiva con le opere di otto artisti che hanno partecipato alla residenza artistica “FUOCO”. Un percorso tra foto, illustrazioni, dipinti, videoinstallazioni, grafica, motion poster e musica che racconta artisticamente i Fucacoste.