In Puglia la notte più calda di questa estate

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🌡️🥵 NOTTATA EQUATORIALE quella appena trascorsa, con ogni probabilità è stata la notte più calda di questa estate 2026 in Puglia.

Una vera e propria fornace notturna! 🔥

🌡️ Temperature che, nel cuore della notte, hanno raggiunto e superato i 30°C in moltissime zone, con una punta di 31°C nelle campagne di Cisternino (Br).

🌊 Lungo le coste, poi, ci ha pensato l’umidità a completare l’opera: AFA persistente e disagio termico prolungato fino alle prime luci dell’alba di oggi.

Insomma, dormire al fresco è stato quasi un esercizio di fantasia. 🥵

🌞 ADESSO il sole, sta facendo scendere i tassi di umidità, ma di pari passo aumentano le temperature che anche oggi saranno molto elevate, troppo elevate! 😭

🔥 In serata tornerà protagonista l’AFA, lungo le coste e soprattutto sulle zone del medio e basso Salento.

MeteoPuglia in Foto