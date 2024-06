In Puglia 62 comuni al voto: riflettori su due capoluoghi

In Puglia sono 847.661 gli elettori che voteranno l’8 ed il 9 giugno per il rinnovo dei consigli comunali e per la scelta dei nuovi sindaci in 62 comuni, e le sfide varcano i confini locali.

Bari e Lecce sono gli unici capoluoghi.

Sopra i 15mila abitanti ci sono Gioia del Colle, Putignano, Rutigliano e Santeramo in Colle (Bari); Mesagne (Brindisi); Manfredonia, San Giovanni Rotondo, San Severo e Torremaggiore (Foggia); e infine Copertino (Lecce).